Махачкала, 5 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Экс-заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны специальной военной операции, сообщил 4 августа в Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.

Станислав Красильников/ТАСС Шамиль Исаев

«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев.

В феврале глава ОНК заявил, что, по его информации, Исаев находится в зоне вооруженного конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева к 16 годам лишения свободы за организацию убийства издателя дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в 2011-м. Отмечалось, что чиновнику не нравилась критика в его адрес, которая появлялась в материалах газеты, из-за чего между ним и журналистом был длительный конфликт.

В январе 2020 года Лефортовский суд Москвы приговорил Исаева к 4,5 годам колонии общего режима за пособничество в особо крупной растрате. Его признали виновным в хищении свыше 80 млн рублей, выделенных из бюджета республики на ремонт туристической базы «Орлиное гнездо», расположенной в Гунибском районе.