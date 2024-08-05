Москва, 5 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Сестра таксиста Хаджимурада Абдахова, который домогался в Москве своих пассажирок и называл девушек в коротких юбках проститутками, назвала действия брата полным позором. В беседе с ИА Регнум девушка отметила, что вся их семья придерживается светских взглядов, и женщины не носят хиджабы. Ограничений в плане одежды также никогда не делалось в их окружении.

Социальные сети Хаджимурад Абдахов

Сестра Хаджимурада подчеркнула, что брата вообще не должно касаться, во что одеваются девушки.

Скандал разгорелся 4 августа после того, как таксист опубликовал в Сети несколько роликов, на которых запечатлел своё хамское общение с пассажирками. Мужчина записывал на видео девушек, которым делал замечания за откровенные, по его мнению, наряды, а также выступал с непристойными предложениями, в том числе просил показать грудь и половые органы. Одной из клиенток таксист заявил, что в тарифе «эконом» девушки у него расплачиваются натурой.

«А мы пока на светофоре стоим, может, дашь мне сиську потрогать? В экономе у меня сиськами только расплачиваются», — заявил Хаджимурад пассажирке на видео.

Таксистом оказался 34-летний Хаджимурад Абдахов — уроженец города Избербаш республики Дагестан. Несколько лет назад мужчина с женой и ребёнком переехал в Москву и устроился водителем в такси.

Журналистам ИА Регнум не удалось связаться с самим таксистом, он закрыл соцсети и не отвечает на звонки. Но до его родственников дозвониться удалось. Семья Хаджимурада была в шоке, узнав о его выходках, и осудила его поступки. Старшая сестра мужчины Патимат не сразу смогла поверить в то, что история с видео это не глупый розыгрыш, а вполне реальное поведение её брата.

«Это просто шок! Мне даже стыдно такое родителям показывать, они пожилые люди. Я скинула эти видео старшему брату, он с Мурадом разберётся. Я не понимаю, как ему вообще в голову такое пришло? Кто как одевается — вообще не его дело, это абсолютно его не касается. Как можно к такому отнестись? Конечно, негативно! Мне даже смотреть это стыдно, не то что комментировать. Для нашей семьи такое поведение недопустимо и позор», — возмутилась Патимат.

Социальные сети Хаджимурад фотографировал женщин и осуждал их внешний вид

Женщина предположила, почему её брат мог так поступить.

«Он у нас младший, без контроля, видимо, остался. Может, хайп хотел словить, не думая о последствиях. Мы сами в хиджабах не ходим, одеваемся как обычные люди. Мне в голову не придёт измерять юбки у девушек, кто как хочет, тот так и ходит. Никого это касаться не должно. А тем более моего брата. Пусть смотрит за собой и своей семьёй. Я вообще в шоке от увиденного и услышанного. Я сразу старшему брату написала, он сказал, что оторвёт ему кое-что», — говорит женщина.

У Хаджимурада в Москве есть жена и сын. Сейчас его супруга вынашивает второго ребёнка. Новость о том, чем занимался её муж во время работы в такси, сильно ударила по её эмоциональному состоянию.

Социальные сети Хаджимурад Абдахов с семьей

«Она беременна, я не хотела её расспрашивать, она сама только узнала. Для неё это очень тяжело. Узнать такое о собственном муже. Она в истерике», — объяснила сестра таксиста.

После публикаций информации о домогательствах таксиста к пассажиркам правоохранители оперативно установили личность водителя. Хаджимурад Абдахов был задержан в районе в Кунцево. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье покушение на насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ).