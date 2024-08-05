Москва, 5 августа, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Государственная Третьяковская галерея пополнила своё собрание работами художника Владимира Волка. Произведения были переданы учреждению в дар 5 августа дочерью художника, официальным представителем МВД России Ириной Волк.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Ирина Волк

«Я передала в дар Государственной Третьяковской галерее ряд картин и скульптур моего папы, художника и иконописца, члена Союза художников России Владимира Алексеевича Волка», ― написала Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что галерее переданы 17 работ ― 11 живописных полотен, четыре графических и две скульптурных работы.

Хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Наталья Сидорова отметила, что впервые несколько произведений Волка поступили в галерею из коллекции Леонида Талочкина.

«Это художник, который является частью бурного процесса последней четверти ХХ века. И, изучая его творчество и по источникам, и по публикациям, мы поняли, что Владимир Волк из тех художников, которые ищут себя, ищут различные способы выражения своей идеи, и при этом стилистический разброс очень большой», ― рассказала она.

Владимир Волк в 1964 году окончил заочный университет искусств, в 1969 году ― художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (МГПИ). С 1975 г. ― член международной федерации художников ЮНЕСКО. С 1977-го — член Московского союза художников. С 1995 года и до конца жизни работал над росписью храма Архистратига Михаила в деревне Тиминичи Рогачевского района в Белоруссии, где представлено более 60 созданных им икон.

Участник 127 персональных и групповых международных, общесоюзных, всероссийских, республиканских, зональных и московских выставок. Работы Волка находятся в коллекции Третьяковской галереи, Московском Государственном музее им. Булгакова, Саратовском государственном музее им. А. Н. Радищева, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, в Русском музее в 2024 году пройдут выставки, приуроченные к юбилеям художников Карла Брюллова и Виктора Васнецова. Центральным экспонатом станет показ публике картины кисти Брюллова «Христос во гробе».

Выставка под названием «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» состоится в конце года в Михайловском замке. На ней представят 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и других ведущих отечественных музеев.