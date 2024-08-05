Ставрополь, 5 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Следователи возбудили дело о терроризме в отношении двоих школьников за поджог вышек связи в Ставрополе, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, подростки за пять дней повредили четыре вышки сотовой связи в городе с целью дестабилизации деятельности органов власти. Повреждённые вышки сотовой связи находились вблизи магазина «Лемана Про», рядом с магазином «Метро», рядом с Дворцом Правосудия и вблизи магазина «Магнит».

Правоохранители задержали двоих 15-летних поджигателей, которые учились в разных школах Невинномысска. Против них завели дело по статье «Теракт». Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало в ноябре 2023 года ИА Регнум, в Тюмени подросткам пообещали заплатить 500 тыс. рублей за поджог поезда. Их задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «диверсия». Сотрудники локомотивного депо станции Тюмень обнаружили, что у одного из локомотивов в кабине выбито стекло и из окна валит дым. На запись с камер видеонаблюдения попали трое молодых людей, которые проникли на охраняемую территорию и бросили в боковое стекло локомотива бутылку с зажигательной смесью.