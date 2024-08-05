Донецк, 5 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Бойцы подразделений трёх бригад украинской армии оказались в окружении в селе Желанное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 августа рассказал источник в силовых структурах.

Cover Images/Global Look Press

По его словам, которые привёл телеканал РЕН ТВ, командование Вооружённых сил Украины предприняло попытку удержать оборону в этом населенном пункте, для чего перебросило туда подразделения трех бригад.

«В итоге все они сейчас сидят в окружении», — сказал источник.

Он уточнил, что украинская сторона пытается исправить сложившуюся ситуацию с помощью применения дронов, однако используемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы эффективно их подавляют.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке предупредил, что украинские войска могут попасть в котёл к юго-западу от Торецка в ДНР. По его словам, бойцам ВСУ придётся отступить, если они не сумеют отбить жилые районы Нью-Йорка.

Ранее в этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ попали в окружение в районе села Прогресс в ДНР, потеряв всё командование рот. Он добавил, что украинские бойцы обращаются к командирам, но те их не слышат и приказывают стоять насмерть.