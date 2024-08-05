Вельск, Архангельская область, 5 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В исторической столице Поморья, городе Вельске, прошел первый в регионе автомобильный фестиваль «Дорога на Русский Север». Организаторами мероприятия выступили «Роснефть» и Центр развития и туризма Архангельской области.

Пресс-служба ПАО «Роснефть»

Любители путешествовать на автомобилях приняли участие в художественных мастер-классах, интерактивных викторинах и различных играх. Самым удачливым достались призы от «Роснефти». Посетители оценили кухню в фирменном мобильном кафе, приобрели аутентичные сувениры и пообщались с известным гонщиком, пилотом команды LADA Sport Rosneft Леонидом Панфиловым, который провел автограф-сессию.

Гости фестиваля узнали подробности о кемпинге загородного комплекса «Владимировский» в Ленинградской области, где создана инфраструктура для комфортного отдыха автопутешественников. Также им рассказали об информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!» и сформированных маршрутах для поездок на автомобиле, в том числе по Архангельской области. Платформа позволяет автотуристам выбрать и спланировать путешествие по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Проект «Дорога на Русский Север» включает знаковые достопримечательности Поморья и самые живописные природные ландшафты, в том числе пещеры, песчаные косы и самобытные северные деревни. Протяженность автомаршрута «Дорога на Русский Север» от Вельска до Архангельска составляет 550 км. Весь путь с остановками займет четыре дня в одну сторону. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды оптимально путешествовать по федеральной автодороге М-8.