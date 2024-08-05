Москва, 5 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Девятая акция «Ночь кино» в Москве пройдёт 24 августа на 150 площадках, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщили на официальном сайте главы города.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы «Молодое кино», — сообщила она.

Киноленты дебютантов покажут в кинотеатре «Художественный». У каждой из работ, которые там представят, есть награды различных фестивалей. В ряде кинотеатров покажут иностранные фильмы в рамках программы «Открытые границы». Там можно будет увидеть работы из ЮАР, Ирана и Туниса.

В том числе в ходе акции желающие могут посмотреть российские популярные ленты «Сто лет тому вперед», «Воздух» и «По щучьему велению». Кроме того, для любителей документальных и научно-популярных работ покажут работы продюсерского центра Киностудии имени Максима Горького.

В честь 80-летия со дня рождения режиссера Сергея Соловьева покажут созданные им кинофильмы «Асса», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства». Также будут показы советских лент «Я шагаю по Москве» и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Для детей покажут мультфильмы «Карлик Нос» и «Маленькая Василиса».

Как сообщало ИА Регнум, в российской столице 4 августа открылась выставка «Технологическое будущее за новаторами Москвы». На ней представили фотографии 30 талантливых изобретателей, получивших призы на конкурсе «Новатор Москвы».