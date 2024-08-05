Москва, 5 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Военный Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на срок домашнего ареста, установленного первой инстанцией. Заседание назначено на 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Апелляционная жалоба обвиняемого Попова назначена к рассмотрению на 10:00 мск 7 августа», ― уточнили в судебной инстанции.

Как уточнил ранее адвокат генерала Сергей Буйновский, его подзащитный согласен с изменением меры пресечения на домашний арест и оспаривает только его продление. Защита считает, что суд первой инстанции вышел за рамки рассматриваемого ходатайства СК об изменении меры пресечения и самостоятельно установил такой срок, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в начале мая в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённого группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд 17 мая отправил его под арест, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

15 июля Попова по ходатайству следствия перевели под домашний арест до 11 октября.

25 июля завершились следственные действия по уголовному делу против Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования.