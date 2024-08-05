Москва, 5 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Законопроект о повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) для мигрантов в России внесла в Государственную думу фракция ЛДПР.

Duma.gov.ru

В документе, который оказался в распоряжении «Известий», уточняется, что его концепция направлена на необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы в отношении мигрантов и рост доходов бюджетной системы России для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах.

По данным Росстата, только в 2022 году число получивших разрешительные документы на работу в РФ иностранцев составило 2,164 млн человек и у 2,035 млн из них — действующий патент на осуществление трудовой деятельности. При этом в 2023 году этот показатель фактически являлся аналогичным.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ для всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами России, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, не подпадают под требование данной нормы. В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения», — говорится в документе, в котором также предлагается это исправить.

Как пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, на заработки в Россию в последнее время стремится попасть всё больше мигрантов, почти две трети из которых сейчас работают в найме по патенту, отправляя все заработанные деньги за рубеж.

«Но мы считаем, что доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России», — отметил он.

Глава фракции добавил, что такая мера позволит наполнить бюджет дополнительными доходами, которые можно будет направить на развитие городов и сёл, включая меры по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить трудовым мигрантам работать в сферах медицины, фармацевтики, школьного и дошкольного образования, а также курьерами — в случае, если зарплата будет превышать 120 тыс. рублей.

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов 3 августа выразил надежду на то, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в РФ не затронут киргизских граждан. Он отметил, что основополагающим принципом ЕАЭС, в который входят и Россия, и Киргизия, является свободный и равноправный доступ к рынку труда.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что миграция не должна создавать в стране проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства уточнил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее.