Москва, 5 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Российский блогер Эдвард Билл (настоящее имя — Эдуард Биль) может остаться без левой ноги после открытого перелома, сообщил RT адвокат блогера Хамзат Шаро.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Эдуард Биль

«В течение суток врачи примут решение об ампутации ноги», — заявил адвокат.

Хамзат Шаро добавил, что друзья блогера общаются с врачами, показывают специалистам медицинские документы и фотографию ноги. Врачи прогнозируют, что если через сутки-двое не будет процесса заживления, перед блогером встанет вопрос выбора между жизнью и сохранением ноги.

Блогер сломал ногу в результате падения с самоката. На месте перелома началось нагноение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Билл и его друг катаются на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников ГАИ. Со слов Эдварда Билла, они изображали «патрульную самокатную службу». Прокуратура по данному факту организовала проверку. Позднее блогера задержали.

Никулинский суд Москвы 30 июля арестовал Эдварда Билла на 14 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления людей в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка). До этого, 20 июля, блогера арестовали на 13 суток.

Эдвард Билл известен публикацией пранков на YouTube-канале, а также участием в крупном ДТП. В апреле 2021 года в Москве он вылетел на спорткаре на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы. Тогда суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии.