Феодосия, Крым, 5 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Девять человек задержали в Крыму по делу о нападении на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, сообщили 5 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Кадр из видео

Дело о хулиганстве переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Двали и его 43-летнего товарища признали потерпевшими по уголовному делу, с ними работают правоохранители.

«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что задержанные участники массовой драки уже находятся в следственном изоляторе. Все они — граждане Российской Федерации, трое из которых были охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими.

По местам жительства фигурантов и их родственников провели обыски, были изучены записи с камер видеонаблюдения. Обвиняемые приняли участие в следственном эксперименте на месте драки.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения, добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля боксёр получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. По его словам, возвращаясь после пробежки в отель, вместе с товарищем и братом услышал крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него.

В результате спортсмена и его товарища экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. У друга диагностировали перелом руки.

В Федерации бокса России отметили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим спортсменом. Ему оказывают максимальную поддержку и содействие со стороны боксёрского сообщества.