* РДК — запрещённая в России организация

Москва, 5 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Украинское формирование «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит из украиноязычных боевиков, рассказал сдавшийся в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Спицкий.

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«Там был «Русский добровольческий корпус». Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — процитировала его «Российская газета».

Военнопленный рассказал, что встречался с боевиками из РДК в Сумах, куда его подразделение перевели в 2024 году для обучения. По словам бойца, новобранцев обучали инструкторы из США, при этом большинство из них — женщины. Спицкий добровольно сдался в российский плен в районе Торецка в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в марте сообщила об обнаружении доказательств, что РДК состоит из украинцев. Она опубликовала видео, на которых боевики общаются на украинском языке перед атакой на Белгородскую область. Журналист отметила, что они являются кадровыми военными ВСУ.

Ранее в марте украинские подразделения с участием РДК пытались прорваться в Белгородскую область. ВСУ сосредоточили у российской границы бронетехнику и вертолёты. В ходе боёв российские войска разбили украинские отряды.