Кишинёв, 5 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Юрий Пасат умер после того, как его покусали осы. Об этом сообщил телеканал NOI. md.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Медики пытались спасти 52-летнего политика, но безуспешно.

«Смерть наступила сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос», ― говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В парламенте Пасат занимал должность заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. До этого он был мэром села Болчаны в Хынчештском районе.

В политсиле отметили, что Пасат был предан своему делу, проявил себя трудолюбивым и честным коллегой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Италии 47-летний украинец умер от страха, пытаясь спастись от ос. Мужчина отдыхал на пляже с семьёй, когда увидел рядом с собой рой ос. В попытке спастись от насекомых, он бросился в воду. Первоначально считалось, что это был анафилактический шок, однако выяснилось, что смерть произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом. На теле погибшего следов от осиных укусов не обнаружили.

В Башкирии в июне прошлого года от нападения пчелиного роя пострадали два мальчика. Врачи детской больницы удалили с открытых частей тела пострадавших детей 465 жал насекомых.