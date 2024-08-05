Дакка, 5 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Участники массовой акции протеста и беспорядков в столице Бангладеш разгромили дом министра внутренних дел Асадуззамана Хана в районе Дханмонди, сообщило 5 августа издание Dhaka Tribune.

Sazzad Hossain/Global Look Press

«Свидетели сообщили, что тысячи протестующих прорвались через вход и проникли в резиденцию министра», — говорится в материале.

Со слов очевидцев, из резиденции министра валил дым, а в помещениях протестующие совершали акты вандализма.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа премьер-министр страны Шейх Хасина и её сестра покинули столицу Дакку из-за массовых протестов. По сообщениям местных СМИ, они вылетели в Индию. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года.

По данным Al Jazeera, Шейх Хасина подала в отставку. Командующий армией Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства и призвал протестующих прекратить беспорядки.

Акции протесты в Бангладеш начались в прошлом месяце, когда Верховный суд страны восстановил спорную систему квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. После этого правительство закрыло университеты и вывела на улицы полицию и армию для подавления протестующих студентов. В результате протестов около 200 человек погибли. Тысячи были арестованы.

Премьер-министр Шейх Хасина ввела общенациональный комендантский час. По всей стране ограничили доступ к интернету. Она пообещала дать решительный ответ, назвав демонстрантов преступниками и диверсантами.