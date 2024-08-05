Дакка, 5 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В Бангладеш будет сформировано временное правительство после того, как премьер-министр Шейх Хасина покинула страну. Об этом 5 августа заявил главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман.

MONIRUL ALAM/ЕРА/ТАСС

«После плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями мы решили сформировать временное правительство», — приводит его слова издание Dhaka Tribune.

Военный отметил, что будет проведена встреча с президентом страны Мохаммадом Шахабуддином.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шейх Хасина и её сестра покинули Бангладеш из-за массовых протестов с требованием об отставке. Она собиралась записать выступление, но не получила такой возможности.

Ранее тысячи людей вышли на улицы Дакки, проигнорировав национальный комендантский час. Протестующие штурмовали дворец премьера. Участники акции обвинили премьера в злоупотреблении властью и экономическом спаде.

Протесты и беспорядки в Бангладеш начались после того, как 21 июля Верховный суд отменил большинство квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. 5% квот сохранят для членов семей борцов за независимость, оставшиеся 2% — для представителей этнических меньшинств и инвалидов. Акции протеста инициировала студенческая коалиция.

В Дакку и другие города ввели войска. Среди погибших в беспорядках числятся более 150 человек, в том числе полицейские. В результате беспорядков 4 августа погибли 73 человека. Ожесточенные столкновения произошли в разных районах Дакки и других частях страны.