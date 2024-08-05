Москва, 5 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В России повторно объявили в розыск бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Данные об этом появились 5 августа в базе МВД России.

Imago/ТАСС Григорий Родченков

«Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — сообщается в карточке Родченкова.

Ведомство не уточнило, по какой статье Родченков находится в федеральном розыске.

Родченков в ноябре 2015 года на фоне инициированного WADA допингового скандала подал в отставку с поста главы московской антидопинговой лаборатории. Уехав в США, он дал показания о якобы существующей в России госпрограмме поддержки допинга. Он заявил, что участвовал в подмене порядка 100 проб мочи «Б» российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. По его словам, десятки россиян, включая 15 медалистов, употребляли допинг во время ОИ.

Показания Родченкова легли в основу доклада главы специальной комиссии WADA Ричарда Маклерена о допинге в российском спорте, за которым последовали санкции в отношении спортсменов из России.

В России против Родченкова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч.1 ст. 201 УК РФ). В конце сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест и объявил информатора WADA в международный розыск.

Президент Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что Родченков причастен к «криминальному бизнесу» и заставлял спортсменов принимать допинг.

МВД России 5 августа объявило в федеральный розыск бывшего заместителя Родченкова Тимофея Соболевского.