Мадрид, 5 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Запад разрешил украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев.

Defense Ministry/Global Look Press

«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — приводит его слова испанская газета El País.

Отмечается, что Киев уже начал применять американские ракеты по целям в России. Саранцев добавил, что у Киева нет разрешения стрелять вглубь российских территорий.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов глубь территории России, но это может измениться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 июля потребовал от президента США Джо Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнобойными ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а возможное увеличение дальности таких ударов станет новым этапом эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Российский лидер уточнил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.