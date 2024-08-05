Москва, 5 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Об этом 5 августа сообщили в аппарате Совбеза.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

В Тегеране его примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также у Шойгу запланированы переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери.

На переговорах стороны намерены обсудить широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление ― от сферы безопасности до торгово-экономических проектов. Также участники встречи коснуться различных аспектов глобальной и региональной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля президент Ирана подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией — ценным стратегическим союзником Ирана. По словам Масуда Пезешкиана, приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, в том числе в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент России Владимир Путин 6 июля в поздравительной телеграмме Пезешкиана с победой на выборах главы государства, отметил, что рассчитывает на наращивание сотрудничества между странами, направленного на благо их народов и на укрепление региональной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на продолжение партнёрских и союзнических отношений с Тегераном.