Москва, 5 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, призвавшего Запад сбивать российские ракеты над Украиной, являются попыткой втянуть НАТО в войну с Россией. Об этом 5 августа заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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В беседе с Lenta.ru сенатор отметил, что эти слова Зеленского говорят о том, что ранее глава киевского режима лгал, заявляя о готовности украинской стороны к переговорам с Москвой, так как теперь он фактически призывает государства альянса вступить в прямой конфликт с Россией.

Он пояснил, что в случае сбивания российских самолётов или каких-либо других объектов над контролируемой Киевом территорией военными стран НАТО из соседних с Украиной государств это обернётся большой войной, что Зеленский прекрасно понимает.

«Ради того чтобы остаться у власти, сохранить свою должность, свой режим, он готов втянуть НАТО в войну с Российской Федерацией. Это абсолютно аморально», — сказал Джабаров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа Зеленский заявил, что Запад боится сбивать российские ракеты над Украиной из-за угрозы «излишней эскалации» украинского конфликта. Он добавил, что Киев будет продолжать пытаться продавливать эту тему.

Агентство France-Presse в конце июня написало, что украинские власти пытаются убедить союзников из числа стран Европы создать бесполётную зону над Западной Украиной с помощью размещения в Польше и Румынии систем противовоздушной обороны (ПВО). Авторы публикации уточнили, что на Западе крайне осторожно относится к любым действиям, которые обернуться прямым конфликтом с Россией.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 июля не поддержал просьбу главы киевского режима к союзникам сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. По его словам, никто из лидеров Запада не будет такими действиями вмешиваться в конфликт на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июля также указал на то, что блок не будет сбивать ракеты над контролируемой Киевом территорией и становиться участником конфликта. Генсек альянса так прокомментировал идею властей Польши сбивать российские ракеты над Украиной.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в середине мая отмечал, что Запад может вынудить Москву поставками Киеву всё более дальнобойных ракет установить такую санитарную зону на Украине, которая дойдёт до Польши или дальше. Это будет крайне опасной ситуацией, потому что понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым, добавил политик.