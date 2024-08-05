Бейрут, 5 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Четыре самолёта ВВС Израиля совершили полёт над Бейрутом, нарушив воздушное пространство Ливана, сообщил 5 августа источник в местной службе гражданской обороны.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

«Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом», — процитировала представителя гражданской обороны Ливана Lenta.ru.

Он отметил, что многие жители испугались, услышав дребезжание оконных стёкол.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация 30 июля выпустила четыре ракеты по целям в пригороде Бейрута, один из жилых домов оказался полностью разрушен, три мирных жителя погибли и ещё 85 получили ранения, погиб также командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Шукр.

В ночь на 31 июля в результате ракетного удара Израиля по дому в Тегеране погибли глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран и «Хезболла» могут решиться на серьёзные ответные меры и начать атаку на Израиль 5 августа. По его словам, неизвестно, какую форму примет ответный удар. Издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля может нанести по Ирану превентивный удар.