Москва, 5 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили оперативно-тактическую шесть ракет ATACMS, 7 снарядов HIMARS и четыре ракеты Storm Shadow/Scalp, сообщил 5 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Средствами ПВО сбиты шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США», — сказал спикер Минобороны.

Он уточнил, что также были уничтожены французская управляемая авиационная бомба Hammer и 43 беспилотника.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери украинских войск в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки составили до 1750 военных. Наибольшее количество бойцов ВСУ ликвидировали в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск — до 620 военнослужащих.

5 августа экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западной группировки российских войск ликвидировал в зоне СВО пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками. Российские бойцы нанесли удар по позициям противника в районе города Балаклея в Харьковской области, отметил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.

4 августа Минобороны сообщило об уничтожении за сутки двух танков Leopard. Также российские военные в зоне ответственности группировки «Запад» поразили станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.