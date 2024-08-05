Москва, 5 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолётов Ил-76 нанесли Министерству обороны России материальный ущерб в размере 130 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, 5 августа сообщила газета «Известия».

MOD Russia/Global Look Press

Собеседник издания пояснил, что махинация с поставками стала возможной из-за подлога документов. Факт установки на военно-транспортные самолёты контрафактных подшипников выявили уже в процессе эксплуатации. В результате пять военных Ил-76 в период с 2022 по 2023 год прекратили полёты.

Следственный комитет начал расследование. По данным газеты, уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц из руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод». Предприятие специализируется на изготовлении авиационных колёс, тормозов, агрегатов управления тормозными системами и запасных частей к авиационной технике.

Источник издания добавил, что в период с декабря 2017 года по январь 2022 года завод приобрёл подшипники неизвестного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, и установил их на колёса самолётов Ил-76. Продукцию сопроводили поддельными документами о том, что подшипники купили у Самарского подшипникового завода и они якобы были приняты представителем Минобороны. Следствие полагает, что менеджеры завода таким образом пытались избежать ответственности и штрафных санкций за задержки в поставках.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа против неустановленных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ). По этой статье подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи допросили руководителей и учредителей предприятии. На БЛМЗ произвели выемку документов.

25 июля в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказазадержали бывшего генерального директора военно-строительной компании Министерства обороны Андрея Белкова. Претензии к задержанному связаны с его работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое он возглавлял до 2021 года.

В марте 2023 года в России вынесли первый приговор за срыв государственного оборонного заказа. Руководителя «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В марте на коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и национальных проектах. В поле зрения службы должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции, отметил глава государства.