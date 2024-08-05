Москва, 5 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Женщины и мужчины в России имеют равные права, напомнила советник генерального прокурора Наталья Поклонская, комментируя в Telegram-канале проповедь настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах (в Басманном районе Москвы) протоиерея Андрея Ткачёва.

Владимир Трефилов/РИА Новости Наталья Поклонская

Священнослужитель критически отозвался о равенстве прав и обязанностей между полами. Ткачёв также выступил за то, чтобы женщины были домохозяйками и не работали в органах власти.

«Женщины в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности. Так же как и мужчины не должны терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками», — написала Поклонская.

Она назвала оскорбительными высказывания Ткачёва и призвала к тому, чтобы не допустить распространения подобных идей в школах. Советник генпрокурора также выступила за то, чтобы женщинам не приходилось выполнять тяжёлую работу.

Кроме того, Поклонская заявила, что присутствие женщин во власти необходимо для того, чтобы общество было справедливым. Нужно добиться, чтобы матерям не приходилось «убиваться» на работе для содержания семьи, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в марте заявил, что женщины вносят огромный вклад в развитие страны. Во всех коллективах их ценят за ответственность, мудрость и взвешенные решения. Глава государства отметил, что 40% руководящих постов в РФ занимают женщины.

В июне Путин назвал недостаточным количество женщин на всех уровнях руководства страны. При этом сотрудников нужно отбирать по их деловым качествам, добавил президент.