Москва, 5 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Власти Украины отправили в тюрьму сестру российского военного за его участие в СВО, об этом Павел с позывным Опер рассказал ИА Регнум.

ИА Регнум

Мужчина отметил, что защищает Донбасс от украинской агрессии с 2014 года. В 2022 году он отправился на СВО. Вскоре после этого спецслужбы Украины задержали и отправили в тюрьму его сестру Марию Сыгиду. Украинский суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы, обвинив в терроризме. При этом, увтерждает Павел, никаких доказательств вины предъявлено не было.

Однако подозрений в том, что женщина якобы может информировать брата — российского военного — о передвижениях ВСУ, хватило, чтобы Мария оказалась в тюрьме, считает Павел.

Он поведал, что они с сестрой и родителями долгое время жили в Краматорске (ДНР). В начале 2000-х мужчина проходил срочную службу в ВС Украины, затем пошёл работать в МВД Украины. Но после государственного переворота в Киеве в 2014 году Павел вместе с семьёй переехал ближе к Донецку.

«После государственного переворота в Киеве в 2014 году я встал на защиту народа, на защиту Донецка и России против нацизма. Проходил службу в республиканской гвардии», — рассказал «Опер» ИА Регнум.

После начала СВО боец был прикомандирован к подразделению «Каскад» и участвовал в освобождении Мариуполя и Азовстали, а затем подписал контракт с Министерством обороны РФ. Павел участвовал и в знаменитом штурме Авдеевки, при котором российские бойцы, проявив смекалку, сумели попасть в тыл противника по подземным коммуникациям.

«Весной я был тяжело ранен, спасая товарища от вражеского дрона. Все внутренние органы были перебиты осколками. Врачи долго зашивали меня. Сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Хожу в гипсах», — рассказал Павел, отметив, что, несмотря на свои трудности, не забывает о тяжёлом положении сестры.

Более 10 лет Киев не предъявлял каких-либо обвинений родственникам Павла, несмотря на то, что знали о его военной службе в ВС России. Сотрудники СБУ пришли к сестре Павла с обысками только в октябре 2023 года. Женщину обвинили в терроризме и госизмене. Спецслужба утверждала, что Мария передаёт своему брату сведения о передвижении и базировании ВСУ. Её задержали и отправили в Днепропетровское СИЗО, после чего в колонию на 12 лет.

Как ранее отмечаол лисичанский протоиерей Андрей Павленко, всех обвинённых по политическим статьям власти Украины свозят в город Днепропетровск, это СИЗО № 4, самое большое на Украине, на 4500 заключённых. Сегодня на территории ДНР, подконтрольной Киеву, проживает зять Павла. Он обращался к властям Украины с просьбой включить Марию Сыгиду в списки на обмен с российской стороной. В начале лета пришёл ответ, что якобы Мария есть в списках на обмен как военнопленная. Однако в конце июля координационный штаб Украины заявил, что женщина должна сама написать обращение, а потом снова ждать решения.

«И непонятно, будет ли оно положительным», — добавил боец.

ИА Регнум

ИА Регнум

Сам Павел просил власти ДНР посодействовать в освобождении сестры. Однако пока не получил ответа. Тем временем у Марии ухудшается состояние здоровья: у неё серьёзно понижен гемоглобин. Это вызывает нарушение сердечного ритма, увеличение печени, судороги. Женщина при росте 175 см весит около 50 кг.

«Медицинская помощь осужденным по политическим статьям на Украине, тем более тем у кото родственники сражаются за Россию, не оказывается. «Я просто хочу помочь обменять мою сестренку. Она натерпелась там. Прошу, чтобы дети увидели свою тетю, а я сестренку», — добавил Опер.

Сам Павел был представлен к медали Жукова за бои у Скотоватой. А также к медали «За боевые заслуги» и медали «За храбрость».