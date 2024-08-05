Новокузнецк, Кемеровская область, 5 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов покинул пост в связи с предстоящей работой в государственном проекте. О своём решении он сообщил 5 августа в Telegram-канале.

Данил Айкин/РИА Новости Сергей Кузнецов

«Ухожу в отставку. <…> Я благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать Главой города Новокузнецка — города с глубокими историческими корнями, традициями и замечательными жителями», — написал он.

Глава города подчеркнул, что гордится проделанной работой по сохранению традиций, дополненных современными пространствами и событиями. Он отметил вклад, который внесло в реализацию идей правительство области и губернатор Сергей Цивилёв и выразил уверенность, что администрация продолжит развивать город.

Кузнецов поблагодарил жителей за поддержку и объективную критику.

Должность мэра он занимал с 2013 года, в 2023 году переизбрался на третий срок. До 2010 года он работал в различных металлургических и других промышленных компаниях. После был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил о решении уйти в отставку. Он добавил, что впереди ждут новые задачи и поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие, а также назвал лучшей команду, с которой работал. Воронов поддержал решение предложить пост Антону Колодину.

14 июня глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил о принятии «непростого» для него решения и уходе в отставку. Полумордвинов поблагодарил горожан за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой он работал, находясь на занимаемом посту.

11 июня мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов досрочно подал в отставку по собственному желанию. Его полномочия прекратились 17 июня. Контроль за исполнением решения об отставке возложили на постоянную комиссию по законности.