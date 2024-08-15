Москва, 15 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Более 1,1 млн российских семей оформили семейную ипотеку с момента запуска программы в 2018 году. За это время она стала одной из самых востребованных мер поддержки нацпроекта «Демография». Именно поэтому решением президента Владимира Путина программа продлена до 2030 года.

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По новым условиям семейную ипотеку могут оформить семьи с детьми, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет. При этом ставка установлена на отметке в 6%, что почти втрое ниже рыночной. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос тоже останется прежним — от 20%. Помимо этого, при рождении ребёнка можно рефинансировать ипотеку.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми», — отметил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок за счёт адресной и социальной направленности мер поддержки.

Также до 2030 года продлена и программа поддержки многодетных семей. Выплату до 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки продолжат получать семьи после рождения третьего и последующего ребёнка. Дополнительную поддержку при установлении статуса многодетной семьи, до 1 млн рублей на погашение ипотеки, получат жители семи регионов Дальнего Востока.

Одним из получателей дальневосточной субсидии стала многодетная семья Бушуевых из Владивостока. Выплату в 1 млн они направили на частичное погашение ипотеки.

«В силу того, что общая площадь нашей квартиры составляет порядка 90 кв. м, мы ежемесячно выплачивали по ипотеке около 30 тыс. рублей. После частичного погашения задолженности наш платеж снизился на 10 тысяч», — говорит Галина Бушуева.

Вопрос расширения жилья особенно актуален и для семьи Романа и Юлии из Краснодарского края. Пара оформила семейную ипотеку после рождения третьего ребёнка.

«Ипотеку оформили под 6%. Участок у нас обширный, поэтому строили большой дом», — рассказал многодетный папа.

Сделать семейную ипотеку выгоднее помогает ещё одна мера поддержки нацпроекта «Демография» — материнский капитал. Его можно использовать в том числе на внесение первоначального взноса, а также при погашении кредита. К слову, при рождении третьих детей родителям в большинстве регионов выплачивают ещё и региональный маткапитал. Его и другие льготы родители часто используют для решения жилищного вопроса.

Так поступила семья Дарьи и Александра Ласковых из алтайского села Старобелокуриха. Пара воспитывает четверых детей. Самому младшему — Елизару всего четыре месяца.

«Мы решили распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и взяли семейную ипотеку на покупку дома для наших детей. А региональный маткапитал — дополнительная поддержка для погашения кредита», — говорят супруги.

А в Нижнем Новгороде обладательницей двухкомнатной квартиры в новостройке стала семья Шаровых. Вложить маткапитал и собственные накопления в недвижимость супруги решились, узнав о федеральной поддержке нацпроекта и региональных мерах для многодетных. Выяснилось, что помимо 450 тыс. рублей, положенных по общероссийской программе, местное правительство субсидирует процентную ставку на остаток займа.

«Нам компенсируют почти всю процентную ставку. Мы платим 0,1 процента. Для этого нужно соблюсти два условия: иметь удостоверение многодетной семьи и приобрести квартиру у застройщика», — отметила Ольга Шарова.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря ему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

При этом государство значительно упрощает процедуру получения различных выплат и пособий, а также увеличивает количество мер, для оформления которых достаточно только заявления. Причём в большинстве случаев его можно подать дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Собирать справки и различные документы не требуется — вся необходимая информация поступает из государственных информационных систем.