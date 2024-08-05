Москва, 5 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Участникам массовой драки в Феодосии, в результате которой пострадал боксёр Дмитрий Двали, предъявили обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Двали

Уточняется, что уголовное дело о хулиганстве переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.

«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ установили всех девятерых участников драки, трое из которых оказались охранниками в местном клубе, а остальные — разнорабочими. При этом 23-летнего спортсмена и его 43-летнего товарища признали потерпевшими по уголовному делу.

По местам проживания обвиняемых провели обыски, также осмотрено место преступления и проверены показания с участием обвиняемых на месте, и изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения. Помимо этого, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы и допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля чемпион России и Европы по боксу Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, когда защищал подростка от избивавших того мужчин. После драки боксёра, который получил перелом орбитальной кости, и его друга экстренно доставили в московскую больницу.

Позднее в этот же день прокуратура Республики Крым сообщила о задержании подозреваемых в избиении Двали в Феодосии. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Председатель СК России Александр Бастрыкин 4 августа поручил переквалифицировать дело об избиении в Крыму чемпиона России по боксу. Ход расследования дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Федерация бокса России 3 августа сообщила, что держит на контроле ситуацию с Двали, получившим травму глаза во время драки в Феодосии. В организации отметили, что спортсмену оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества.