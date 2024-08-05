Дакка, 5 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули Дакку из-за массовых протестов с требованием об отставке, сообщило 5 августа издание Times of India.

Global Look Press Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

«Премьер и её сестра покинули Ганабхабан (официальную резиденцию премьера) и отправились в более безопасное место», — сообщил источник.

По его информации, премьер собиралась выступить с речью, однако она не получила такой возможности.

Как сообщило Al Jazeera, по неподтверждённым данным, Шейх Хасина вылетела из страны на вертолёте, направляющемся в Индию.

Тысячи людей вышли на улицы города, проигнорировав национальный комендантский час. Протестующие штурмовали дворец премьера. Участники акции обвинили премьера в злоупотреблении властью и экономическом спаде.

По данным издания, вероятно, армия в скором времени поднимет вопрос о создании временного правительства.

Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. До этого она была премьером с 1996 по 2001 год. В 2004 году во время выступления в Дакке на неё было совершено покушение, в результате погибло 19 человек, сама она отделалась лёгкими ранениями. В условиях чрезвычайного положения, введённого военными перед выборами 2007 года, её арестовали, однако в июне 2008 года Шейх Хасина смогла уехать из страны.

Как сообщало ИА Регнум, протесты и беспорядки в Бангладеш возникли после того, как 21 июля Верховный суд республики отменил большинство квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. 5% квот сохранят для членов семей борцов за независимость, оставшиеся 2% — для представителей этнических меньшинств и инвалидов. Акции протеста инициировала студенческая коалиция.

В Дакку и другие города ввели войска, действует комендантский час. Среди погибших в беспорядках числятся более 150 человек, в том числе полицейские. В результате беспорядков 4 августа погибли 73 человека. Ожесточенные столкновения произошли в разных районах Дакки и других частях страны.