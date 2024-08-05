Москва, 5 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные из мотострелковых подразделений группировки войск «Север» выявили и уничтожили замаскированные позиции и пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 5 августа сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

Отмечается, что замаскированные позиции, пулемётные точки и бойцов украинской армии в лесополосе удалось обнаружить с помощью беспилотников, после чего их координаты передали на пункт управления, а оттуда — экипажам БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок».

Экипажи БМП за несколько минут выехали на позиции и нанесли удары по выявленным целям из пушки калибра 30 мм, способной пробивать даже бетонные укрытия.

Механик-водитель БМП-2М с позывным Дед назвал свою машину очень хорошей для ведения боёв в современных условиях.

«Если нужно навести суету, залетел, покосил всю посадку, где стоял противник. Машина незаменимая. Противник деморализован, и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа руководитель пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма рассказал о ликвидации пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ с 80 боевиками. Военный уточнил, что по пункту нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Вечером 4 августа в интернете появились кадры поражения украинского дрона «Баба-Яга» российским снайпером у населённого пункта Красногоровка в ДНР. Отмечалось, что снайпер армии России сделал несколько выстрелов, после чего БПЛА ВСУ упал на землю.