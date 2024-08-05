ЗАТО Фокино, Приморский край, 5 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Незаконно организованный детский лагерь на острове Аскольд закрыли по решению суда, сообщили 5 августа в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Юрий Смитюк/ТАСС

Ведомство отметило, что прокурор ЗАТО Фокино Владимир Синенко потребовал закрыть лагерь после того, как выяснилось, что его нет в реестре организаций отдыха детей. Кроме того, в работе лагеря проверка выявила серьёзные нарушения.

«Постройки на острове возведены самовольно, не обеспечивают соблюдение требований безопасности объектов, создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

Также в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства, Роспотребнадзора и МЧС установили, что в лагере нарушаются требования санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.

Прокурор Фокино потребовал от организаторов — фонда поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день» — освободить земельный участок, на котором располагался лагерь.

Как отметили в прокуратуре, группу из 94 детей вывезут с острова, как только позволят погодные условия.

Также ведомство отметило, что признало законным возбуждение уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в Калининградской области закрыли смену в муниципальном центре отдыха детей «Огонёк» в городе Светлогорске. Причина в том, что у 32 человек, в том числе детей, выявили острую кишечную инфекцию. Пять человек попали в больницу.

Как отметили в Роспотребнадзоре, первых заболевших нужно было изолировать, но руководство лагеря не предприняло надлежащих мер. СК РФ возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.