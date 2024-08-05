Париж, 5 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова телеканал Eurosport в подборке олимпийских чемпионов представил как нейтрального спортсмена.

Viktor Chernov/Global Look Press Евгений Кафельников

Инцидент произошёл 4 августа после победы сербского теннисиста Новака Джоковича на Олимпийских играх в Париже. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6, 7:6. Телеканал в прямом эфире представил подборку чемпионов международных состязаний с неверной информацией.

Сам спортсмен в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сделал репост скриншота с эфира, который выложил один из болельщиков, отметив российского теннисиста.

Кафельников стал победителем Олимпиады в 2000 году, обыграв немца Томми Хааса.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали обладателями серебряных медалей Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Примечательно, что до этого теннисистки не проводили совместных тренировок и встреч.

Российским журналистам не позволили сфотографировать финалисток — якобы снимать запрещено. При этом ранее сербские журналисты смогли сделать совместные фото с победителем мужского одиночного разряда Джоковичем.

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступают в так называемом «нейтральном статусе», в том числе семерых теннисистов — Даниила Медведева, Андрееву, Шнайдер, Романа Сафиуллина, Екатерину Александрову, Павла Котову и Елену Веснину. Некоторые спортсмены отказались участвовать в соревнованиях в указанном статусе.