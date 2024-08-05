Москва, 5 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Итоги клинических испытаний разработанного американской фармацевтической компанией Gilead Sciences средства «Ленакапавир» (Lenacapavir), препятствующего заражению ВИЧ-инфекцией, являются грандиозным успехом, заявил 5 августа журналистам директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В испытаниях участвовали 5,3 тыс. девушек из ЮАР. Одна группа принимала таблетки, а второй группе препарат вводили дважды в год с помощью инъекций.

«Там, где делали инъекции, там из 2 тыс. женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — сказал Покровский.

Среди участниц эксперимента, принимавших таблетки, несколько девушек заразились ВИЧ. Глава центра предположил, что они могли пропустить приём препарата.

Новое средство является профилактическим и не помогает лечить пациентов. Препарат мешает вирусу заразить ядро клетки, отметил Покровский в беседе с РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал Европу регионом, где происходит наиболее быстрый рост темпов распространения ВИЧ в мире. Он отметил, что такая ситуация наблюдается последние 10 лет. При этом глава бюро отметил, что ВИЧ стал обычным хроническим заболеванием благодаря достижениям современной медицины.

В марте 2023 академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России снизился прирост заражения ВИЧ. Он подчеркнул, что говорить об эпидемии этого вируса в России некорректно.