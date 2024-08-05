Киров, 5 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Чемпион зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро по лыжным гонкам Юрий Скобов умер в возрасте 75 лет. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Гиви Киквадзе/ТАСС Юрий Скобов в 1976 году

Отмечается, что Скобов являлся гордостью отечественной лыжной школы и внёс огромный вклад в развитие спорта в СССР и России, до последних дней оставаясь в строю.

Правительство Кировской области выразило соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона. Церемония прощания со Скобовым пройдёт 7 августа в ДК «Металлург» города Омутнинска. Причины смерти спортсмена не уточняются.

Заслуженный мастер спорта Скобов стал олимпийским чемпионом по лыжным гонкам в эстафете 4×10 км на Играх в Саппоро в 1972 году. Он также являлся серебряным призёром чемпионата мира 1974 года в эстафете, четырехкратным чемпионом СССР (1972–1974).

Спортсмен был почётным гражданином Омутнинска и Кирова, также его наградили в 1972 году медалью «За трудовую доблесть».