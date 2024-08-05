Москва, 5 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа «Троян», используя который, злоумышленники могут вести слежку за владельцами устройств на операционной системе Android в России. Об этом 5 августа рассказали в компании.

Jaque Silva/Global Look Press

«LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. Функционал зловреда включает сбор и передачу атакующим списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков, списка установленных приложений», — привели «Известия» слова эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрия Калинина.

Отмечается, что вирус также может записывать экран смартфона при открытии отдельных приложений, в первую очередь мессенджеров, однако, чаще всего, злоумышленников не интересует финансовая информация жертв.

В компании добавили, что троян при запуске работает в фоновом режиме и начинает полностью контролировать устройство, к примеру, не показывая владельцу уведомления о включении камеры или микрофона.

Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 7 июля предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms (организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Предприниматель имел в виду защиту данных пользователей.

Сооснователь мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров 17 апреля заявил, что не верит в безопасность американских интернет-платформ. По его мнению, могут быть взломаны любые используемые пользователями устройства.