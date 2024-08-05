Одинцово, Московская область, 5 августа, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Московской области двое операторов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» были госпитализированы из воинской части в Одинцовском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

URA.RU/TASS

По данным канала, они обвинили в избиении офицера. Военные заявили, что подполковник Жильцов, решив, что подопечные халтурят и отлынивают от работы, сорвался и избил их. По словам пострадавших, военный бил их по голове железным прутом и заставлял стоять на полусогнутых ногах.

Медики диагностировали у операторов ЗРК ушибы мягких тканей. Кроме того, у одного из пострадавших выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении офицера возбудили уголовное дело. Следственный комитет начал проверку по факту превышения должностных полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, в марте попавший в российский плен боец украинской армии Александр Гуприн заявил, что мобилизованные на Украине во время обучения подвергаются издевательствам, им приходится жить в сточных трубах. Он сообщил, что командиры на учебных базах называли мобилизованных скотами. В виде дисциплинарного наказания могли привязать к дереву.

Офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Витусевич в прошлом году жестоко избил украинского военного срочной службы. Инцидент произошёл в посёлке городского типа Гуйва в Житомирской области. На попавших в Сеть кадрах видно, как младший лейтенант демонстративно избивает срочника на глазах у его товарищей. При этом военный не оказывает сопротивления и пытается отойти от вышестоящего по званию.