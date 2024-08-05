Москва, 5 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Начавшаяся на Земле в воскресенье, 4 августа, магнитная буря, закончилась. Это 5 августа следует из графика лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Эрик Романенко/ТАСС

Согласно этим данным, буря почти достигла уровня G3 (сильная) с 15:00 мск до 21:00 4 августа, после чего стала ослабевать.

По данным учёных, магнитная буря началась около 11:00 мск 4 августа, когда до Земли дошло облако плазмы от солнечного выброса.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряют по шкале из пяти уровней, в которой G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что в ночь с 4 на 5 августа Землю накрыла сильная магнитная буря. Отмечалось, что К-индекс геомагнитной активности достиг отметки в 6,67.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 30 июля рассказал, что магнитная буря, о которой предупреждали синоптики, накрыла Землю. На планете ожидались бури среднего уровня G2.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Владимир Кузнецов 11 мая сообщил о зафиксированной впервые за последние 20 лет магнитной буре пятого, высшего уровня. На земле не наблюдали таких бурь с 11 сентября 2005 года.