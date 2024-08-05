Ростов-на-Дону, 5 августа, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Романа Заболотнева ― временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1, где в июне террористы захватили заложников, уволили с занимаемой должности. Об этом 5 августа со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Федор Ларин/РИА Новости

«Роман Заболотнев уволен после проведения служебной проверки», ― рассказал собеседник телеканала.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области расторгло с ним контракт. Вместо Заболотнева на эту должность назначили Джамала Набиева.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К СИЗО прибыли сотрудники ОМОН, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал. Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»). Позднее стало известно, что один из участников захвата заложников ― Даниил Камнев (внесён в список террористов и экстремистов) ― выжил.

12 июля комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1. По её результатам уволили четырёх сотрудников. Кроме того, ещё 16 сотрудников ГУФСИН и следственного изолятора привлекли к административной ответственности. Также после инцидента подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель.