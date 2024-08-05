Махачкала, 5 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Телеканал RT совместно с правительством Дагестана проведёт II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие пройдёт с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова в Махачкале.

В Дагестане пройдёт фестиваль кино «RT.Док: Время наших героев»

В программу вошли фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Ленты сняты не только телеканалом RT, но и независимыми документалистами и военкорами российских федеральных каналов. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся встречи с авторами и героями фильмов, а также дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.

«Фестиваль — это не просто кинопоказы. Люди, посмотрев эти ленты, понимают, что они о правде,— рассказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, — Они показывают, что происходит на самом деле. Зрителя не обманешь, поэтому существует такой запрос и интерес к нашим фильмам».

Также в программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, когда боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан. Эти события привели к началу второй чеченской войны. Показы фильмов о подвиге народа Дагестана приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.

Первый фестиваль «RT.Док: Время наших героев» открылся в Москве в феврале 2023 года — в годовщину начала СВО. С тех пор он прошёл в семи городах России, включая Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, документальные ленты о героях СВО увидели жители 19 стран: Абхазии, Азербайджана, Аргентины, Беларуси, Египта, Замбии, Кипра, Китая, Ливана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Южной Осетии, Турции, Шри-Ланки, Италии и Индии.