Киев, 5 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что западные партнёры Киева боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за угрозы «излишней эскалации» украинского конфликта. Его слова 5 августа привело украинское издание «Страна. ua».

IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

«Он [Зеленский] говорит, что партнёры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — говорится в публикации.

Глава киевского режима отметил, что для такого решения нужна коалиция государств, потому что для отдельной страны это будет слишком большой ответственностью. По словам Зеленского, Киев обсудит с соседними странами возможность сбивания ракет армии России над Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал просьбу Зеленского к союзникам сбивать российские беспилотники и ракеты в небе над Украиной. Он подчеркнул, что никто из лидеров западных государств не станет таким образом вмешиваться в украинский конфликт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июля также подчеркнул, что альянс не будет сбивать ракеты над Украиной и становиться участником конфликта. Таким образом он прокомментировал идею Польши сбивать ракеты ВС России над украинской территорией.

Агентство France-Presse в конце июня сообщило, что киевский режим пытается уговорить союзников в Европе создать бесполётную зону над западной частью Украины через размещение в Польше и Румынии систем противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Запад крайне осторожно относится к любым шагам, которые могут привести к прямому конфликту с Россией.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 августа рассказал, что Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по трём пусковым установкам американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он уточнил, что удары нанесли с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.