Москва, 5 августа, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Акции технологических компаний в Азии рухнули во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщило 5 августа агентство Bloomberg.

Hitoshi Yamada/Global Look Press

«Азиатские рынки пережили жаркую сессию <…> акции упали на 6,7%», — отметили журналисты издания.

Больше всего пострадали акции японских компаний, упав на 10%. В течение трёх дней Topix зафиксировало самое сильное с 1987 года падение за всю историю наблюдений. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали более чем на 5%, в то время как контракты на S&P 500 и Euro Stoxx 50 упали на 2,5-3%. При этом индекс Nikkei закрылся снижением на 13,4%. Тайваньская биржа Taiex упала на 8,4%, а корейский индекс Kospi — на 8%.

Кроме того, на TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group пришлось четверть потерь индекса. Специалисты отмечают, что причиной падения стала глобальная распродажа акций, которая началась 2 августа.

Как передавало 5 августа ИА Регнум, согласно данным биржи Binance, курс биткоина впервые с февраля упал ниже $50 тыс. Так, за биткоин давали $50,27 тыс. (-17,3%). В ходе торгов стоимость снижалась до $49 тыс.

В конце июля семь крупнейших компаний США за сутки потеряли $770 млрд капитализации из-за падения на рынке акций. Спад коснулся, в частности, компаний Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Apple, которые занимаются программным обеспечением и облачными технологиями.