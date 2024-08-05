Запорожская область, 5 августа, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Пятеро солдат ВСУ сдалось в плен севернее села Работино в Запорожской области, заявил 5 августа глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он сообщил, что отделение ВСУ без боя сдалось в плен на ореховском направлении севернее Работино.

«Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую», — процитировала Рогова Lenta.ru.

Он рассказал, что украинские военные не раздумывая согласились сложить оружие, когда российские штурмовики подошли к их опорному пункту. Сдавшиеся в плен находятся в безопасности, отметил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшийся в плен российским бойцам украинец Виталий Поплавский рассказал, что его и двух его товарищей на позициях бросили колумбийские наёмники. Военные десять дней просидели без еды.

Другой военнопленный Альберт Григорович рассказал, что в ДНР под Курдюмовкой командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время попытки штурма позиций российских сил.