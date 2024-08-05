Москва, 5 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Появились кадры задержания бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в декабре 2018 года в Москве. Видеоролик в Telegram-канале опубликовал телеканал RT.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

На кадрах видно, как Уилану в ванной комнате неизвестный мужчина передаёт небольшой предмет. Уточняется, что это электронная флешка от российского источника с секретными данными о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Затем американец показан уже в окружении оперативников в номере гостиницы «Метрополь».

Как сообщало ИА Регнум, Уилана задержали в конце 2018 года в России. Летом 2020 года его осудили на 16 лет колонии за шпионаж. Ранее США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Но тот вернулся в Россию в рамках другого обмена.

21 декабря в интервью Би-би-си Уилан заявил, что власти США его «бросили». У Вашингтона уже было несколько возможностей осуществить обмен, но ими не воспользовались, отметил заключённый. Он счёл это предательством. Власти США «перебирают варианты» обмена, пока его жизнь проходит, добавил осуждённый.

Президент России Владимир Путин 1 августа подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Уилан и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и не только. В тот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России.