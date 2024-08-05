Брюссель, 5 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл новые санкции против 28 белорусских силовиков, обвинив их в репрессиях, следует из документа, размещённого 5 августа на сайте Совета ЕС.

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«Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 лиц за их роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии», — говорится в документе.

Ограничительные меры применили к двум заместителям начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) министерства внутренних дел. В санкционные списки включили также представителей судебной системы, в том числе прокуроров и судей.

Кроме того, в санкционный список попала гендиректор агентства БЕЛТА Ирина Акулович, а также прежний руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко и экс-генеральный директор БЕЛТА Дмитрий Жук.

В общей сложности ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии затронули 261 человека и 37 организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля комитет постоянных представителей при Европейском союзе согласовал ужесточение санкций в отношении Белоруссии. Меры означают включение белорусских физических и юридических лиц в санкционные списки.

В конце мая МВД Польши сообщило введении санкций против 365 граждан Белоруссии. Этим лицам запретили въезд в Шенгенскую зону и заморозили их активы.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит сжиженного природного газа через порты ЕС. В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, а также электронных компонентов.