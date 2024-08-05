Санкт-Петербург, 5 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Полиция в Санкт-Петербурге создала и реализовала механизм, который позволяет привлекать к ответственности водителей транспортных средств, намеренно повысивших шум работающего двигателя. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Медведев Михаил/Фотохроника ТАСС

Уточняется, что жителей города, особенно в позднее время, раздражает шум от автомобилей и мотоциклов, водители которых для увеличения мощности провели модернизацию двигателя, в результате которой он стал работать громче.

«Госавтоинспекция Петербурга проанализировала административное законодательство и разработала действенный правовой механизм привлечения к ответственности любителей «громкой» езды», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в таком случае нарушителя привлекают к ответственности сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ — за превышение нормативов уровня шума и за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

Руководство главка МВД по городу и области поддержало эту идею, а основным элементом успешности для неё является специальный сертифицированный прибор, предназначенный для замера уровня шума на месте.

Отмечается, что за выходные при апробации нового проекта полиция привлекла к ответственности за превышение уровня шума двигателей водителей 15 транспортных средств. Им было предложено за 10 дней вернуть в надлежащее техническое состояние свое транспортное средство, в противном случае его регистрация аннулируется, а номера будут списаны в архив. За езду на таком автомобиле или мотоцикле можно будет лишиться водительских прав.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля стало известно, что МВД намерено закрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать права на управление снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулём без обучения и экзаменов. Желающие управлять транспортом с мотопосадкой должны будут получить категорию А или пройти обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулём.

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов 13 июля рассказал, что в КоАП могут внести изменения, ужесточающие ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобилях. Авторы инициативы предлагают наказывать за это лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 года, а сами устройства для сокрытия номера конфисковывать.