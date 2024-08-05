ЗАТО Фокино, Приморский край, 5 августа, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Приморском крае запретили деятельность нелегального детского лагеря на острове Аскольд. Такое решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Юрий Смитюк/ТАСС

Установлено, что выезд группы из 94 детей на остров Аскольд ЗАТО город Фокино организовал Фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день».

«Детский лагерь не включён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, вследствие чего не вправе оказывать данные услуги», ― говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Проверка показала, что постройки, в которых живут дети, возвели самовольно, без соблюдения требований безопасности объектов, что создаёт угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Также специалисты Роспотребнадзора и МЧС выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательств. В связи с этим прокуратура предъявила иск с требованием организатору лагеря освободить земельный участок. Находящихся в лагере детей вывезут с Аскольда, когда установятся подходящие погодные условия.

Ранее из-за жалоб на неподходящие условия содержания детей на острове возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в городе Светлогорске Калининградской области досрочно завершилась смена в муниципальном центре отдыха детей «Огонёк». Здесь у 32 человек выявили острую кишечную инфекцию. Среди отравившихся ― дети в возрасте от 10 до 16 лет. По данным Роспотребнадзора, массовое заражение произошло из-за того, что руководство лагеря не предприняло никаких мер для изоляции первых заболевших от остальных детей. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

21 июля СК возбудил уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией в железнодорожном санатории в Кузбассе. Группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. Прокуратура начала проверку. Всего было зарегистрировано 35 случаев заражения.