Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. В схеме территориального планирования генплана Сочи учтено строительство железной дороги Адлер — Черкесск — Кисловодск, заявила 5 августа специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генплана города Елена Павленко.

Лев Федосеев/ТАСС

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства», — процитировали специалиста «Известия».

Павленко отметила, что дату реализации проекта ещё не утвердили. Сейчас существует только титул дороги, но пока неизвестно, через какие населённые пункты пройдёт магистраль. По словам специалиста, точно известно, что она будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне.

Генплан Сочи утвердили в конце 2023 года, над его разработкой трудились специалисты НИИ ПГ по заказу городской администрации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин поручил с 2024 года обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи, определив её оптимальный маршрут. 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию российский лидер заявил, что поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Он назвал проект сложным и капиталоёмким, но необходимым для развития региона.

Строительство 152-км четырёхполосной трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,4 трлн рублей уже начато. Дорога должна сократить путь из Горячего Ключа с 7 до 2 часов.