Вашингтон, 5 августа, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Курс биткоина в ходе торгов впервые с середины февраля опустился ниже отметки 50 тыс. долларов. Это 5 августа следует из данных биржи Binance.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

По информации торговой площадки, по состоянию на 09:40 мск за биткоин давали 50,27 тыс. долларов (-17,3%), а за несколько минут до этого его стоимость снижалась до 49 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля биткоин во время торгов подорожал почти на 3%. На тот момент его курс впервые с начала июня превысил отметку в 70 тыс. долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающим среднюю цену более чем по 20 биржам, курс биткоина на 2,69%, до $69,8 тыс.

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп на конференции Bitcoin Conference заявил о намерении превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Экс-глава Белого дома отметил, что США должны производить криптовалюту, если она станет определяющей в судьбе мира. Трамп также отметил, что в случае победы на выборах хочет создать «стратегический резерв» криптовалюты