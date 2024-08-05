Москва, 5 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Синдром зависимости от алкоголя определяется шестью основными критериями. Об этом 5 августа сообщил главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Belkin Alexey/Global Look Press

Специалист подчеркнул, что для установления такого диагноза необходимо, чтобы у человека наблюдались как минимум три из этих критериев в течение месяца или более. Первый критерий ― это тяга к употреблению алкоголя, когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь.

Второй критерий связан с потерей контроля: человек не может остановиться, не в состоянии контролировать дозу, время и место приёма спиртного, отметил Масякин. Ещё один момент — когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу.

Ещё два критерия, которые отметил специалист, это когда человек продолжает употреблять алкоголь, несмотря на негативные последствия, например цирроз печени, и начинает отдавать предпочтение алкоголю, пренебрегая другими аспектами жизни, сообщила «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале немецкие учёные опровергли популярную теорию о том, что не следует употреблять слабоалкогольные напитки после крепких. Специалисты университета Виттен-Хердеке доказали, что головная боль поражает одинаково независимо от того, в каком порядке человек пьёт напитки. Помимо этого учёные выяснили, что спиртные напитки тёмного цвета, такие как виски, обычно вызывают более тяжёлое похмелье, чем светлые спиртные напитки, как, например, водка.

Завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что алкогольная зависимость — психоинфекционная болезнь, которой могут «заразиться» здоровые люди. Это происходит из-за механизмов психики, пояснил он.