Москва, 5 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Наблюдающаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G3, который считается высоким. Это 5 августа следует из данных Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

SDO/Global Look Press

По информации учёных, зафиксировано повышение уровня бури до G3 (сильный), при этом К-индекс геомагнитной активности вырос до отметки 6,67.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряют по шкале из пяти уровней, в которой G1 — самое слабое возмущение, а G5 — самая мощная магнитная буря.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что магнитная буря, о которой предупреждали синоптики, накрыла Землю. В тот период на планете ожидались бури среднего уровня G2.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Владимир Кузнецов 11 мая рассказал, что на Земле впервые за последние 20 лет зафиксировали магнитную бурю пятого, высшего уровня. Таких сильных бурь не наблюдали на планете с 11 сентября 2005 года.