Каспийск, Дагестан, 5 августа, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Спортивный журналист и комментатор Константин Генич оценил работу арбитра Яна Бобровского в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Александр Вильф/РИА Новости Яна Бобровский

Игра состоялась 4 августа на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».

На 79-й минуте форвард нижегородцев Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником Джемалом Табидзе на краю штрафной площади. После просмотра видеоповтора Бобровский назначил 11-метровый, который реализовал Николай Калинский.

«Думайте сами. По мне — просто цирк», — написал Генич в Telegram-канале.

Сразу после игры в дагестанском клубе заявили, что недовольны работой арбитров и будут обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

После трёх матчей «Пари НН» набрал три балла и занимает 11-е место в таблице чемпионата России, махачкалинское «Динамо» находится на 13-й позиции, имея на своём счету два балла.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа московский футбольный клуб «Динамо» обыграл в 3-м туре РПЛ тольяттинский «Акрон» и вышел на первое место в турнирной таблице с девятью очками, опередив «Зенит». Матч, который состоялся в Самаре, завершился со счетом 0:2. Голы забили Константин Тюкавин (9-я минута) и Ярослав Гладышев (58-я минута).

27 июля московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0. ЦСКА набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона 2024/2025 чемпионата России. «Пари НН» потерпел второе поражение подряд.